Anita Olivieri rivedrà il suo ex Edoardo Sanson “in cartolina”: la reazione del ragazzo

Anita Olivieri ha lasciato la Casa del Grande Fratello per decisione del pubblico del reality, ma ha trovato l’amore. Proprio la scelta di viversi i suoi sentimenti sotto l’occhio indiscreto delle telecamere ed alla luce del sole non sarebbe stato particolarmente gradito dall’ex fidanzato Edoardo Sanson, lasciato a pochi giorni dalla sua sorpresa e dalle dichiarazioni d’amore della stessa Anita.

Anita Olivieri, la rabbia dell’ex fidanzato Edoardo Sanson

A svelare la reazione che avrebbe avuto Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri, sono stati gli esperti di gossip, Deianira Marzano e Alessandro Rosica (Investigatore Social), i quali hanno pubblicato alcune chat avute con il ragazzo. Quest’ultimo avrebbe espresso il suo parere sull’ex gieffina e dalle sue parole sarebbe trapelato tutto il suo malcontento.

Deianira ha condiviso la conversazione avuta da una fan che aveva commentato una sua Instagram Story. “Nella bio hai scritto che sei un ballerino”, aveva scritto l’utente, alla quale Sanson replicava: “Ho messo ballerino perché cornuto non c’era”.

In merito al messaggio inviato a Rosica, Edoardo sarebbe stato ancora più duro: “Anita mi rivedrà in cartolina”. La delusione del ragazzo che trapela dalle sue parole è dunque evidente, e pare ovvia la sua decisione di non volere alcun confronto chiarificatore con la Olivieri, come espresso da quest’ultima.

Proprio nella sua ultima puntata del Grande Fratello, aveva ribadito questo desiderio: