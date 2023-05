Angelina Mango si è piazzata al secondo posto nella finale di Amici 22 andata in onda ieri sera su Canale 5. A vincere il programma è stato il ballerino Mattia Zenzola, mentre la giovane cantautrice ha ottenuto la vittoria del circuito canto (oltre a vari altri premi importanti, tra cui quello della critica).

E’ stata per settimane la preferita e la principale candidata alla vittoria di Amici 22 anche secondo i bookmaker, ma alla fine Angelina Mango si è dovuta “accontentare” del secondo posto. Non male, tuttavia, almeno alla luce del grande successo su Spotify.

Al termine della finale, Angelina ha festeggiato con i suoi compagni di avventura ma ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni a caldo sull’esperienza che è appena giunta al termine:

Non mi immaginavo la fine di questo percorso, per me non esisteva, non ce la facevo ad andare oltre con l’immaginazione. Sinceramente ho vissuto una quantità di emozioni che non si possono immaginare ed è difficile anche spiegarle. Sono veramente felice con tutto il mio essere, con tutte le cellule del mio corpo sono felice.