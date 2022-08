AGGIORNAMENTO: Andrea Nicole è intervenuta sul gossip ed ha smentito la possibilità di vederla nella Casa del Grande Fratello Vip durante una diretta che gli amici di GFIsolaNews hanno provveduto a condividere su Instagram (e che troverete ad inizio del nostro articolo).

Andrea Nicole Conte verso il Grande Fratello Vip? L’ex tronista di Uomini e Donne, secondo alcune indiscrezioni della rete, potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia in partenza dal prossimo 19 settembre con la sua settima edizione.

Alfonso Signorini, intervistato recentemente tra le pagine di Libero Quotidiano, ha parlato di quanto sia importante che si parli di diritti LGBTQ+: “Come i transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Raidue in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso”, ha confidato.

Il conduttore del GF Vip ha aggiunto:

Secondo il Vicolo Delle News, questi indizi potrebbero portare all’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole Conte.

Tuttavia, Andrea ha terminato da anni il suo percorso di transizione e non è transgender, ergo scrivere “concorrente transgender” equivale esattamente a scrivere “trono transgender” e non penso che l’ex tronista, dopo aver giustamente definito la sua persona già a Uomini e Donne, voglia vanificare il suo percorso con questa definizione per il GF Vip.

Ecco cosa diceva intervistata per Il Fatto Quotidiano:

Ho visto titoloni secondo me errati. Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco.