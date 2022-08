Tra poco più di un mese prenderà il via la nuova stagione televisiva Mediaset che vedrà tutta una serie di ripartenze: dal GF Vip 7, passando per i programmi di Maria De Filippi, fino a Pomeriggio 5. Ma quando iniziano? Scopriamo tutte le prossime date di partenza.

GF Vip 7, Uomini e Donne, Pomeriggio 5, Amici 22: quando iniziano i programmi di Canale 5

A partire da lunedì 5 settembre 2022 torneranno i consueti appuntamenti all’insegna di Mattino Cinque e Pomeriggio 5. In merito ai daytime, Verissimo esordirà sabato 17 settembre per poi tornare anche la domenica 18, stesso giorno di Amici 22. Da lunedì 19 settembre andrà in onda anche la nuova edizione di Uomini e Donne.

In merito ai programmi in prima serata, si parte da sabato 17 settembre con l’esordio della nona edizione di Tu si que vales con Maria De Filippi e la sua squadra di lavoro. Da domenica 18 settembre al via Scherzi a parte con Enrico Papi alla conduzione.

Grande attesa per il GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini che avrà un doppio appuntamento settimanale al lunedì ed al giovedì. Pio e Amedeo tornano il 28 settembre che da Italia 1 si spostano su Canale 5 con Emigratis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Spazio anche alle fiction: da venerdì 30 settembre al via Viola come il Mare con Francesca Chillemi e Can Yaman preceduta dalla serie Solo uno Sguardo in onda dal 9 settembre per tre venerdì.