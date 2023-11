Calma, ex allievo di Amici 21, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ripostando un tweet di Rudy Zerbi dello scorso dicembre: “Anche io ti porto nel cuore e se avrai bisogno di me ci sono”, scriveva il prof dopo la sua eliminazione.

Ex allievo di Amici contro Rudy Zerbi: “Soffro di depressione”, lo sfogo di Calma

“Frasi invecchiate male”, ha scritto Calma su Twitter aprendo ad un dibattito molto più profondo dove ha parlato di depressione ed ha svelato che lo avrebbero “costretto” a litigare quando si trovava dentro la scuola di Amici:

Non piace nemmeno a me dare questa immagine della mia persona. Però purtroppo sono macigni che mi porto dentro da tanto e mi fanno male. Sto lottando contro la depressione e non posso accettare che continuino a distruggermi dall’interno. Prova a contestualizzare il “costretto”. Se ti dicono di farlo perché altrimenti passano messaggi sbagliati su di te…

Calma ha parlato della sua attuale condizione psicologica, svelando di volersi occupare solo della sua salute mentale e, proprio per questo motivo, probabilmente lascerà la musica:

Quando esce nuova musica? Probabilmente mai, al momento, sto curando la mia salute mentale. Per quanto mi riguarda non farò più neanche musica quindi ti assicuro che non si tratta di notorietà, ma di un forte senso di giustizia che mi assilla da tempo.

Pensa che mi hanno costretto a litigare😜 — Calma (@calmahey) November 3, 2023

Ciao, non posso darti torto. Non piace nemmeno a me dare questa immagine della mia persona. Però purtroppo sono macigni che mi porto dentro da tanto e mi fanno male. Sto lottando contro la depressione e non posso accettare che continuino a distruggermi dall’interno. https://t.co/wiuKXJqCs5 — Calma (@calmahey) November 3, 2023

Me lo auguro anche io e sopratutto, se lo augura la mia famiglia a cui ti assicuro, vedermi così non fa bene. Non voglio neanche sfogarmi, ma vorrei solo che i motivi per cui mi hanno odiato, bistrattato e messo all’angolo, non erano idee mie. Io volevo solo fare la mia musica- — Calma (@calmahey) November 3, 2023