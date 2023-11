Nicholas Borgogni è l’allievo più criticato di Amici 23. Il ballerino ha studiato molto poco e, proprio per questo motivo, viene spesso giudicato da Alessandra Celentano, professoressa di danza molto esigente e preparata.

Amici 23, la mamma di Nicholas contro la Celentano: “Lasci in pace mio figlio!”

Intervistata tra le pagine di DiPiù TV, la mamma di Nicholas ha lanciato un appello ad Alessandra: “Lui ha sofferto tanto per la danza. Per danzare e studiare si è impegnato moltissimo e ha fatto sacrifici. Maestra Celentano, lasci in pace mio figlio. Ho seguito tutti i daytime ed è per questo che parlo così”.

Nicholas, proprio nel corso di uno degli ultimi daytime, ha parlato del difficile rapporto con la madre:

Soprattutto di sera, che è il momento in cui abbiamo i telefoni, ho notato che gli altri hanno un rapporto con i loro genitori molto diverso da quello che ho io. Anche solo nel dire ti voglio bene dopo la telefonata. Io non ci riesco. Mia madre spesso fa passi verso di me, io mi blocco.

Cosa ne pensano i social del ballerino

Tuttavia, nonostante i giudizi molto forti della Celentano, pare che i social la pensino come la maestra di danza, ecco alcuni tweet su Nicholas:

COME GLIELO SPIEGHIAMO A NICHOLAS CHE LA PENSIAMO TUTTI COME KUMO #Amici23 pic.twitter.com/yM9atHkjvv — ;vavvins🫀 (@vavvins) November 3, 2023