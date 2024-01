Davide Flauto, intervistato dal buon Massimo Galanto di TVBlog, svela per quale motivo ha lasciato il talent show e fa il paragone con Mew, la cantante che ha recentemente lasciato Amici 23 per curare la sua depressione.

Amici 23, parla ex allievo: “Io come Mew”, la storia di Davide Flauto

Nella storia di Mew, la cantante 24enne che pochi giorni fa ha abbandonato Amici a causa della depressione, mi ci rivedo. Ogni volta che ci sono vicende simili mi torna in mente quel che è successo a me tanti anni fa.

Davide Flauto ha anche parlato del suo rapporto con Maria De Filippi:

Per un periodo siamo stati in contatto. Mi è stata vicina, anche dopo Amici, direi fino al 2011-2012. Nella settimana del serale che ho vissuto nella casetta mi chiamava in confessionale per parlare, per aiutarmi a distendere la mente.

Una persona splendida. È come si vede in tv, mi abbracciava, mi faceva forza. Mi piacerebbe tanto, con la testa di oggi, poter riprendere i discorsi con lei.