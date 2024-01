Tempo di nuovi litigi ad Amici 23. Oggi, giovedì 25 gennaio la nuova registrazione ha portato accesi scontri tra professori, grandi assenze e maglie sospese: ecco cosa è successo, spoiler e anticipazioni.

Le croccanti informazioni ci giungono dai colleghi di SuperGuidaTv. Ad aprire le danze ci hanno pensato Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che hanno discusso per il compito di Dustin (con tanto di maglia sospesa).

Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini hanno nuovamente discusso per Mida:

Compito di Mida assegnato da Pettinelli che genera lite tra Anna e la Cuccarini che ha detto che il compito non aveva senso e che il suo allievo ha una bella scrittura.

Anna ha dato a Mida un compito in cui doveva scrivere barre utilizzando parole come: cipolle, cavalloni, tosse, stomaco, equatore. Cosa vi ricorda? Ebbene sì, “gola secca“. Per la Pettinelli non ha fatto bene il compito perché ha preso le parole e le ha messe senza senso nel testo. Voto 4.