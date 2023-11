Nel corso della nuova puntata di Amici 23 andata in onda domenica 12 novembre, Giordana Angi è stata ospite di Maria De Filippi per giudicare la gara di scrittura vinta da Petit (non senza polemiche).

Amici 23, Giordana interviene dopo la vittoria di Petit

Petit, Holy Francisco e Mida hanno dovuto scrivere delle barre di loro invenzione su alcune canzoni già assegnate che dovevano utilizzare senza cambiare neanche la melodia.

Il tema era “la donna”. La cantautrice ha apprezzato tutti e tre gli allievi di Amici 23 ma ha fatto vincere Petit:

Holy molto bravo era tosta, Mida hai fatto un operazione complicata complimenti a tutti sono in difficoltà. Ma c’è una frase che mi ha conquistata: “Il mondo solo io non posso cambiarlo io non posso ma noi si”. Quindi per me vince Petit.

In realtà la frase in questione è di Fasma e del testo originale di “Parlami” mentre Petit ha aggiunto una sola parola che avrebbe modificato l’esito della gara.

Giordana ha premiato Petit per la frase “anche se voglio io non posso cambiarlo. io non posso cambiarlo, ma noi sì”. La frase in questione è della canzone “Parlami” di Fasma#Amici23 pic.twitter.com/mZrhs4oQYu — (@gossiptv__) November 12, 2023



Dopo le numerose polemiche web, proprio Giordana è intervenuta motivando la sua scelta:

Tema “la donna”. Gara scrittura. Una frase è fatta da soggetto predicato e complemento. Il testo originale della seconda strofa di “Parlami” cita: “Ti rimane solo addosso il tabacco. Qualche foto e qualche vestito sparso. Anche se voglio io non posso cambiarlo”. Petit aggiunge un soggetto che è “IL MONDO”. Ed ecco che la frase assume un altro colore: insieme possiamo cambiare le cose. È completamente diverso il senso. “Il mondo da solo non posso cambiarlo ma insieme si può”. Bellissimo. Pieno di speranza.

In tutto questo, io mi sono concentrata solo su questo video, scusatemi:

La grande bellezza e donna che sei Giordana Angi veramente assurda pic.twitter.com/duBhISiVT8 — (@dallapartedichi) November 12, 2023