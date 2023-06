Maria De Filippi potrebbe aver messo a segno un vero e proprio colpaccio in vista della prossima edizione del talent show Amici 23. A quanto pare nel talent show di Canale 5 l’attenzione sembra essere tutta concentrata sul cast di prof, che nella prossima edizione potrebbe subire una importante rivoluzione. Arisa sarà definitivamente fuori? E se così fosse, chi andrebbe a sostituirla?

Amici 23: arriva Patty Pravo al posto di Arisa?

Nelle prossime settimane conosceremo ufficialmente i nomi dei professori che siederanno dietro al banco dei docenti di Amici 23. Al momento i nomi di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandro Celentano non sarebbero a rischio, mentre quelli di Arisa, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo sarebbero già stati inseriti nella lista degli ex prof.

In modo particolare, l’attenzione maggiore sarebbe concentrata su Arisa, protagonista negli ultimi giorni di una polemica non indifferente. La cantante sarebbe già stata definita fuori dal talent, sebbene la stessa non abbia escluso eventualmente la sua presenza nella prossima edizione di Amici, ma ad una condizione.

Nel frattempo sarebbe già emerso il primo nome bomba che potrebbe eventualmente andare a sostituire Rosalba: si tratterebbe di Patty Pravo. A lanciare l’indiscrezione nei giorni scorsi è stato Dagospia tra le pillole di gossip:

Patty Pravo entrerà nel team di Amici 23, il programma cult di Maria De Filippi? La diva non conferma e non smentisce. Sarebbe comunque una scelta iconica da parte di Queen Mary…

L’ex ragazza del Piper, dunque, al momento non avrebbe confermato ma neanche smentito, ma se confermata rappresenterebbe una delle scelte di altissimo livello in vista di Amici 23.