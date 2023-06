Amici 23, prof via dal talent? In ballo tra The Voice Kids e Pechino Express, l’indiscrezione

La stagione estiva non è ufficialmente iniziata ma già non mancano le indiscrezioni su quel che vedremo a partire dal prossimo autunno. Tra i programmi che incuriosiscono maggiormente c’è Amici, giunto alla sua 23esima edizione e rispetto al quale c’è grande fermento rispetto al cast di professori. A quanto pare, infatti, alcuni degli insegnanti saranno destinati a salutare il pubblico di affezionati e tra questi ci sarebbe in modo particolare Arisa.

Amici 23, Arisa lascia il talent? Le ipotesi

Sulla popolare cantante – di recente al centro delle polemiche per via di alcune sue discutibili asserzioni – da diverse settimane si discute circa una sua possibile uscita di scena da Amici 23. In un primo momento si era parlato della sua volontà di dedicarsi totalmente alla musica, con la speranza di poter prendere parte alla prossima edizione di Sanremo.

La stessa si era espressa in una sua recente intervista spiegando che avrebbe accettato solo ad una condizione, ovvero quella di poter fare anche altro. Nel frattempo però si sono susseguite altre indiscrezioni.

Il blog DavideMaggio.it nel parlare della seconda edizione di The Voice Kids in programma già nel prossimo autunno, ha evidenziato la possibile presenza di Arisa come possibile coach al posto degli uscenti Ricchi e Poveri:

Al loro posto si stanno vagliando diversi profili, tra i quali possiamo anticiparvi quello di Arisa. Non tutti, però, convergerebbero sul nome di quest’ultima. La cantante lucana, che nell’ultima stagione ha fatto parte del cast di Amici, potrebbe così tornare in Rai cimentandosi per la prima volta col talent delle poltrone girevoli.

Ma questa non sarebbe la sola ipotesi rispetto ad Arisa, dal momento che il suo nome sarebbe sempre più lontano da Amici di Maria De Filippi: sulla cantante avrebbe messo gli occhi anche Sky come possibile nuova concorrente della prossima edizione di Pechino Express dopo un rifiuto avvenuto in passato.