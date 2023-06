Siamo nel mese più caldo in merito alla difesa dei diritti LGBTQIA+, quello del Pride 2023, ma proprio alla vigilia dell’onda arcobaleno che sta travolgendo le città italiane (QUI la lista dei Pride d’Italia, mentre QUI i numeri che hanno caratterizzato il Roma Pride), Arisa ha deciso di fare un passo indietro. La cantante ha infatti annunciato che non sarà presente dopo la polemica che l’ha travolta in seguito alle sue esternazioni sulla comunità rainbow e in particolare su Giorgia Meloni, che proprio nei confronti del mondo LGBTQIA+ non ha affatto delle posizioni di tolleranza.

Arisa delude (anche) Alessandro Cecchi Paone

Mentre Arisa spera che la Meloni possa prendere parte al Pride (invito finora disatteso), la stessa cantante si tiene a distanza, sperando possa cambiare idea (la lista delle manifestazioni è ancora lunga). Nel frattempo non accenna affatto a placarsi la polemica che si è sollevata nei suoi confronti.

Ad intervenire è stato anche Alessandro Cecchi Paone, che si è detto molto deluso dalle parole della cantante. Il giornalista ed ex naufrago, nel rispondere ad un commento di un lettore di Nuovo che ha scritto alla sua rubrica in merito alle parole di Arisa, ha così commentato:

Sono deluso! Arisa mi pare confusa. Salti pure come altri sul carro del vincitore.

Il lettore si è soffermato nello specifico sull’ultima ospitata di Arisa a Domenica In, dopo le sue affermazioni sulla Meloni, mostrando però qualche perplessità:

Per rispondere alle critiche, di chi le ha fatto notare come non si possa essere per i diritti e apprezzare la Meloni, lei ha risposto ‘chiedo alla Meloni di non agevolarmi in nulla’. In che senso?

Cecchi Paone ha replicato esprimendo tutta la sua delusione, e non sarebbe neppure l’unico ovviamente. In tanti, da Vladimir Luxuria a Paola e Chiara, che di recente sono state le madrine del Roma Pride, hanno voluto dire la loro sul comportamento della cantante.