Pride 2023, tutte le date confermate: è tempo di scendere in piazza!

L’Onda Pride 2023 sta per tornare nelle strade d’Italia con un fitto calendario di eventi che andranno ad interessare l’intera Italia, da Nord a Sud. Mentre il governo continua ad essere ostile di fronte alle tematiche legate ai diritti civili, è tempo di scendere in piazza e far sentire la propria voce.

Pride 2023, tutte le date in Italia

Come ogni anno, si rinnova l’appuntamento con il Pride 2023. Mai come ora è importante scendere in piazza per celebrare il proprio orgoglio e rivendicare i propri diritti. Il momento storico che stiamo attraversando, purtroppo, non è tra i più sereni sotto questo punto di vista.

A preoccuparsene è stato persino il Canada, stando alle recenti parole di Trudeau, in occasione del bilaterale con la premier Giorgia Meloni a Hiroshima, durante il G7. L’accento è stato posto su “alcune delle posizioni che l’Italia sta assumendo in termini di diritti Lgbt”.

Meloni ha tentato di difendersi sostenendo che il suo governo starebbe solo seguendo le decisioni prese dai tribunali, senza discostarsi troppo dai precedenti esecutivi.

Adesso però è tempo di farsi sentire, e gli eventi in tutta Italia non mancheranno. A seguire troverete tutte le date già confermate:

27 maggio 2023. Piacenza Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 27 maggio 2023. Alessandria Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 27 maggio 2023. Novara Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 3 giugno 2023. Dolomiti Pride 2023. Trento Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 3 giugno 2023. Padova Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 3 giugno 2023. Pavia Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 10 giugno 2023. Stretto Pride 2023 – Messina (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 10 giugno 2023. Roma Pride 2023. (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 10 giugno 2023. Pordenone Pride. FVG Pride . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 10 giugno 2023. Foggia Pride 2023 . Puglia Pride 2023. (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 10 giugno 2023. Genova Pride 2023. Liguria Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 10 giugno 2023. Avellino Pride 2023. Irpinia Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 10 giugno 2023. Lecco Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 10 giugno 2023. Cuneo Pride 2023. ( Facebook | Instagram)

Facebook | Instagram) 10 giugno 2023. Riviera Pride 2023 – Dolo . (Instagram)

. (Instagram) 17 giugno 2023. Varese Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 17 giugno 2023. Bergamo Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 17 giugno 2023. Catania Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 17 giugno 2023. Bari Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 17 giugno 2023. Parma Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 17 giugno 2023. Torino Pride 2023. (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 17 giugno 2023. La Spezia Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 17 giugno 2023. Mantova Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 17 giugno 2023. Treviso Pride 2023. (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 24 giugno 2023. Milano Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 24 giugno 2023. Chieti Pride 2023. Abruzzo Pride 2023. (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 24 giugno 2023. Palermo Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 24 giugno 2023. Perugia Pride 2023. Umbria Pride 2023 (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 24 giugno 2023. Taranto Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 24 giugno 2023. Cagliari Pride 2023. Sardegna Pride 2023. (Facebook)

(Facebook) 24 giugno 2023. Smarza Pride 2023. Trieste Pride 2023 . (Instagram)

. (Instagram) 24 giugno 2023. Laguna Pride 2023. Venezia Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 25 giugno 2023. Reggio Emilia Pride 2023 . (Facebook)

. (Facebook) 1 luglio 2023. Napoli Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 1 luglio 2023. Bologna Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 1 luglio 2023. Lecce Pride 2023 . Salento Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. . (Facebook | Instagram) 1 luglio 2023. Siracusa Pride 2023. (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 1 luglio 2023. Ragusa Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 1 luglio 2023. Egadi Pride 2023. Favignana Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 1 luglio 2023. Lodi Pride 2023. (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 8 luglio 2023. Firenze Pride 2023. Toscana Pride 2023. (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 8 luglio 2023. Latina Pride 2023 – Lazio Pride 2023. (Facebook | Instagram)

– (Facebook | Instagram) 8 luglio 2023. Verona Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 15 luglio 2023. Belluno Pride 2023. (Instagram)

(Instagram) 22 luglio 2023. Matera Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 22 luglio 2023. Reggio Calabria Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 29 luglio 2023. Molise Pride 2023. Campobasso Pride 2023. (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 2 settembre 2023. Brescia Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 9 settembre 2023. Stretto Pride 2023 – Taormina (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 10 settembre 2023. Alcamo Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) 16 settembre 2023. Vesuvio Pride 2023. Scafati Pride 2023. (Facebook | Instagram)

(Facebook | Instagram) 16 settembre 2023. Monza Pride 2023. Brianza Pride 2023 . (Facebook | Instagram)

. (Facebook | Instagram) Dal 30 settembre al 7 ottobre 2023. Aosta Pride Week 2023. (Facebook | Instagram)