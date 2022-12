Amici 22, Veronica Peparini e Maria De Filippi hanno litigato? Ecco la verità

Nel corso della nuova puntata di Amici 22 in onda nel pomeriggio di domani, farà ritorno in studio una ex professoressa del talent, Veronica Peparini. Dopo ben dieci anni, da questa edizione la Peparini non fa più parte del cast degli insegnanti ma tornerà come giurata della gara di ballo tra gli allievi.

Amici 22, Veronica Peparini e Maria De Filippi: nessuna lite

Prima del suo ritorno ad Amici 22, non erano mancate le voci secondo le quali tra Veronica Peparini e Maria De Filippi ci fosse stata un po’ di maretta. Solo indiscrezioni, sia chiaro, rispetto alle quali sono solo ora è arrivato il momento di smentirle. In che modo? Non solo con la presenza della nota coreografa nello studio del talent, ma anche con un post social che spazza via ogni sospetto su presunti malumori.

Dalle parole della Peparini emerge grande riconoscenza nei confronti di Maria De Filippi. In un recente post su Instagram, ecco cosa ha scritto la coreografa:

Questa foto parla da se… Sono grata a lei per ogni cosa che mi ha permesso di vivere in questo programma! Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento. Abbracciando lei mi sento di abbracciare tutte le persone che sono lì a collaborare. Mi sono emozionata molto è stato come tornare a casa vivendo un emozione nuova! Grazie ed in bocca al lupo a tutti i ragazzi è una classe strepitosa! Ci vediamo domani!

A commentare lo scatto anche Giuliano Peparini, fratello di Veronica, che alla vista della foto ha commentato: “Due donne che amo”.