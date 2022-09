Veronica Peparini vuota il sacco e svela il motivo dell’abbandono di Amici 22 dopo anni dietro la cattedra della scuola più amata della TV. Intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo, si è confidata per la prima volta.

Amici 22, Veronica Peparini svela perché ha abbandonato

Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi. Non vedermi seduta in cattedra mi fa davvero un effetto strano perché rivestivo un ruolo importante.

Andreas Muller, la dedica alla sua compagna

Andreas Muller, poco prima dell’esordio della nuova edizione di Amici 22, ha voluto dedicare alla sua compagna un messaggio di supporto e incoraggiamento.

Ecco le sue parole:

Credo che il punto fondamentale quando si parla di danza sia avere un’identità: stilistica e umana. Credo che al di là di chi ama ciò che fai o lo scimmiotta l’importante sia far parlare del tuo lavoro e renderlo riconoscibile. Credo che in questi anni, ballerini, coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione.

Poi rivolgendosi alla Peparini ha aggiunto:

Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccac*lo intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare). Quindi oggi ti dico, continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto perché a differenza di tanti altri forse me compreso, tu ami davvero questo lavoro a tal punto da non considerare luoghi e persone, tu lo ami a prescindere e sempre il tuo lavoro brillerà perché lo fai con il cuore.

Andreas Muller ha quindi sottolineato come il suo messaggio non sia giunto in un giorno a caso:

Scrivo questo perché so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici, programma nel quale hai svolto il tuo lavoro e hai ricoperto un ruolo per 10 anni, può farti strano non vederti lì e un incoraggiamento anche pubblico può far piacere. Sono qui a sostenerti quindi e a dirti che il “cambiamento” nella vita può solamente portarci ad esplorare qualcosa in più di noi e se quello che hai scoperto fino ad oggi è stato tanto, pensa quanto altro hai ancora da dare e fare.

La replica della compagna e coreografa non si è fatta attendere: