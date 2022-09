Amici 22, ex allievo torna nella scuola come ballerino professionista: ecco di chi si tratta

Michele Esposito, ballerino di danza classica della scorsa edizione, tornerà anche ad Amici 22 nel ruolo di professionista. L’ex allievo, intervistato da Lorella Cuccarini ha svelato la piacevolissima novità lavorativa.

“Continuerò come professionista ad Amici. Lo posso confermare. Non vedo l’ora”, ha svelato l’ex allievo. Per Michele questo è un momento d’oro. Dopo aver vinto nella sua categoria, proseguirà il suo lavoro da ballerino professionista nella scuola che lo ha ufficialmente lanciato.

Michele ha aggiunto:

Mia mamma mi ha spinto a fare Amici, di nascosto ha mandato le mie cose. All’improvviso mi arriva la chiamata della redazione e alla fine ho accettato. Ho detto “dai, facciamo qualcosa di diverso. Voglio vedere come sarà questa esperienza”.

E per quanto riguarda Alessandra Celentano, ha svelato:

La Celentano è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me. Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole. Ci sono dei piccoli dettagli che le persone normali non riescono a capire, che lei mi ha insegnato. Tipo la mia debolezza sono i piedi, quindi devo stare attento a come li lavoro, anche l’espressività della faccia. Prima facevo le coreografie senza le emozioni.

Parole di stima e affetto anche per Maria De Filippi:

Maria è stata sempre disponibile per tutti, ogni volta che avevamo bisogno di qualcosa ce lo faceva avere.