Il prossimo 18 settembre 2022 si apriranno i battenti di Amici 22, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi: quali saranno le “sorti” di Mattia Zenzola dopo lo scorso anno?

Amici 22, ecco quale sarà la “sorte” di Mattia Zenzola

Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di Amici 22 come aspirante allievo della nuova edizione. La sua partenza dovrebbe essere prevista per domani 5 settembre come dichiara una fan su Twitter, in modo tale da affrontare la quarantena.

Queste sono le informazioni che giungono dall’informatissima pagina di Amici News, dedicata proprio alle anticipazioni e indiscrezioni del talent show più amato della televisione italiana.

Nel frattempo, facciamo un piccolo riassunto di ciò che è già emerso. I professori: confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Arisa e Emanuel Lo dovrebbero sostituire Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

La prima puntata dovrebbe essere registrata giovedì 15 settembre, per poi essere trasmessa in televisione domenica 18 in onda – come di consueto – sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Secondo la pagina NewsAmici21, Nunzio Stancampiano potrebbe tornare ad Amici 22 nel ruolo di ballerino professionista: