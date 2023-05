Domenica 14 maggio è andata in onda la finale di Amici 22 che ha visto trionfare Mattia. Nel frattempo, scopriamo come stanno andando i nuovi singoli di Angelina, Wax e Aaron, in attesa di lanciare ufficialmente i loro EP.

Amici 22, Angelina, Wax e Aaron: come stanno andando i loro singoli

I nuovi singoli dei tre cantanti di Amici 22 sono disponibili su tutte le piattaforme di streaming, compreso Spotify dove stanno ottenendo buoni risultati di ascolto.

Aaron con “Visione led”, ad oggi, ha ottenuto 51.167 stream.

Wax con “Anni 70” ha all’attivo 319.097 ascolti in streaming.

La più ascoltata, come volevasi dimostrare, è Angelina con “Ci pensiamo domani” ed i suoi 447.417 stream.

Il disco di Aaron uscirà il prossimo 5 giugno mentre quello di Wax sarà disponibile dal 26 maggio.

Angelina Mango, invece, da venerdì 19 maggio sarà fuori con “Voglia di vivere”.

Streaming Spotify: 1) Angelina – Ci pensiamo domani: 298.116 stream.

2) Wax – Anni 70: 230.634 stream.

