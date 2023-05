Angelina Mango è arrivata seconda ad Amici 22 ma, chiaramente, la vittoria l’ha comunque conquistata nonostante Mattia Zenzola abbia agguantato il primo posto. Intervistata da Leggo, svela di non essersi sentita la “favorita”.

Io la favorita di Amici 22? Non lo sapevo e non ci pensavo. La finale è stata una vittoria. Quando distribuivano la competitività io ero in fila per le paranoie. Sono felice per Mattia, ha vinto perché è bravo.