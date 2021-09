Dopo gli ultimi atteggiamenti di Amedeo Goria nella Casa del Grande Fratello Vip, la figlia Guenda è voluta intervenire a tal proposito per parlare anche dell’avvicinamento del padre nei confronti di Ainett Stephens.

Ma è mio padre. E lo amo per quello che è. Gli piacciono le donne ed è sempre gentile nel corteggiarle. Chiunque lo conosce può confermarlo. La violenza sta nelle accuse di alcuni di voi, anche nei miei confronti.

La cosa che mi fa orrore è la confusione tra un gesto indelicato e violento . lo mi batto e mi batterò sempre contro la violenza sulle donne. Sono stata la prima a criticare mio padre al Grande Fratello Vip e non sempre è stato facile crescere con lui.

Guenda Goria aggiunge:

Riprendere mio padre? Lo farò se sarà opportuno. Ho aspettato a esprimere il mio giudizio. Volevo capire se Ainett Stephens fosse infastidita dal suo comportamento e così non è. Quindi so che la percezione di parte del popolo web è diversa da quella che hanno i ragazzi dentro.

La figlia dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip conclude:

Voglio dirvi qualcosa di me. Crescere con un padre con una forte indole erotica verso le donne ha reso più profondi i miei valori di donna. A volte si cresce per contrasto.

Ho sempre voluto dimostrargli che ce l’avrei fatta per le mie capacità. A chi critica il mio femminismo dico che dovrebbe vergognarsi. Non crediate che sono felice di vedere alcune immagini ma vorrei che avesse il tempo di farsi conoscere per la splendida persona che è.