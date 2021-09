Sul perché Amedeo Goria vada in giro per la Casa del GF Vip in mutande aveva già dato le sue risposte (!) la fidanzata Vera Miales, la quale si era addirittura prese le colpe difendendo a spada tratta il compagno (che tuttavia è entrato nel reality definendosi single).

Amedeo Goria si toglie le mutande: il commento di Guenda

Adesso però al “mutanda gate” legato ad Amedeo Goria si aggiunge un altro tassello che porta a nuove polemiche social: il giornalista sportivo nelle ultime ore è stato ripreso dalle onnipresenti telecamere mentre si toglieva le mutande nel letto, proprio accanto ad Ainett Stephens, al fine di mettersi i boxer del pigiama.

Una scena non tanto gradita da molti utenti di Twitter che hanno assistito alla diretta sbigottiti, non tanto per il cambio di mutanda quanto piuttosto per averlo fatto a pochi centimetri dalla donna, che in quel momento era impegnata a parlare con Carmen Russo.

Sul percorso del padre e soprattutto su questo ultimo gesto è stata interpellata anche la figlia Guenda Goria, la quale ha replicato attraverso le sue Instagram Stories rispondendo alle domande dei follower.

Rispetto al percorso di Amedeo al GF Vip, Guenda ha replicato:

E’ appena cominciato! Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane fig* ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica. Una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui si diverte molto ed è simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni d’avventura. Quindi… Sì! Per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere!

Io quelli come te li sgamo da prima che inizino a parlare pic.twitter.com/d9oUCqHh7r — Paola. (@Iperborea_) September 19, 2021

E sul cambio di mutande nel letto ha semplicemente commentato:

E lo scandalo dov’è?