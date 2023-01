Arianna Gianfelici, ex volto di Amici di Maria, intervistata da Casa Pipol ha svelato di essere stata con Davide Donadei quando lui era ancora fidanzato con Chiara Rabbi (e prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip).

L’amante di Davide Donadei vuota il sacco: “Morto di fig*!”, ma accusa anche la sua ex fidanzata

Arianna ha avuto una breve storia con Davide perché lui gli aveva detto di essere single ma in realtà con Chiara era in corso una pausa di riflessione. Quando l’ex volto di Amici ha scoperto tutto, ha deciso di chiudere e di contattare la Rabbi per raccontarle tutto:

Io sono stata accusata di essermi inventata tutto. Io sono salita a casa sua ed ho visto una rosa che gli aveva regalato Chiara con un bigliettino attaccato. Lui mi ha detto di leggere ed io presa dalla curiosità ho letto capendo che stavano ancora insieme. Tra l’altro lei doveva andare a prendersi le sue cose e lui sarebbe andato via per non incontrarla. Io non sapevo che loro fossero in pausa. Un giorno eravamo a Gallipoli e ci siamo conosciuti lì. Lui mi aveva detto che con Chiara era finita perché c’era troppa gelosia e pesantezza. Me l’ha raccontato la stessa sera. Io poi sono andata a parlare con Chiara perché ha preso in giro tutte. Ci siamo conosciuti tipo ad agosto ed io a settembre sono partita. Noi facevamo i TikTok insieme appena usciti dalla discoteca e poi nega? Io credo che lui viva nella menzogna e l’oscurità. Non credo mai a niente di tutto ciò che fa, compresi i giochetti del GF Vip. E’ un morto di fig* obiettivamente. Io ho raccontato tutto a Chiara per solidarietà femminile perché lui l’ha fatta passare per pazza ed esaurita. Appena ho collegato le parti del puzzle, lei mi ha detto di non parlarne in quel momento. Io mi sono presa una marea di insulti e lei mi ha detto di aspettare perché volevano fare i confronti a Verissimo e Uomini e Donne. Io le ho scritto tante volte dicendole che mi ero stufata. Noi ci siamo baciati ed io ho visto dopo la rosa che gli aveva regalato Chiara. Lui è stato pure con Roberta Di Padua.

Secondo Arianna Gianfelici, la ex fidanzata di Davide Donadei le avrebbe detto di non avere intenzione di parlare per via di alcuni progetti lavorativi che sarebbe dovuti andare in porto proprio in funzione di questa rottura.