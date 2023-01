Chiara Rabbi commenta le frasi agghiaccianti utilizzate da Davide Donadei? La ex fidanzata dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, è intervenuta sui social con una osservazione che sembra riguardi le parole utilizzate dal ristoratore nei confronti di Oriana Marzoli.

La venezuelana, giocando con Onestini ha esclamato di non fare fatica a respirare: “Oddio, non respiro”. La risposta (agghiacciante) di Donadei è stata: “Magari!”.

I social, hanno denunciato l’accaduto sollecitando la produzione del GF Vip a prendere provvedimenti in tal senso.

Chiara Rabbi nel frattempo, è intervenuta su Instagram e, pur non citando esplicitamente la faccenda, pare abbia proprio espresso un pensiero in merito:

C’è una frase che vi devo dire: io ve l’avevo detto. Ma voi non mi credete mai! Io ve l’avevo detto, a buon intenditor poche parole. Non mi sbaglio mai, dai. Che poi mi dispiace perché io ho sempre imparato dai miei errori, pur sbagliando pochissimo e ad oggi sono certa di quello che dico. Invece no.