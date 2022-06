Alex Wyse dopo Amici 21 ha iniziato gli impegni di routine, manifestazioni canori comprese. In queste ore, un video è diventato virale su TikTok ed ha creato la polemica per via della piccola stecca presa dal cantante.

Alex Wyse stecca, scoppia la polemica sui social: LDA interviene

L’ex volto di Amici, ospite di Battiti Live (evento che presto vedremo su Italia 1), cantando “Sogni al cielo”, avrebbe preso una stecca (anche se gli amici di TikTok dicono che il video potrebbe essere stato modificato).

A confermare la veridicità della clip è scesa in campo proprio la persona che ha ripreso l’esibizione di Alex che ha confermato la piccola stecca per via dell’emozione:

Lui ha cantato per quattro volte la stessa canzone e in una di queste è accaduto… Può succedere e non per questo lui non sa cantare.

Tra coloro che hanno preso le difese di Alex c’è anche LDA:

Facciamo una cosa, prova a cantarla tu sta canzone e poi mi dici. Alex è bravissimo e credimi io lo conosco bene e soprattutto non stona quasi mai.

ma lucchetto che difende alex per favore😭 pic.twitter.com/qZTLxgfdHO — Rachele🎈 (@Rac915) May 30, 2022



Una stecca di può stare. Alex è giovane ed ha già dimostrato di essere un vero talento.