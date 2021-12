Soleil Sorge è molto delusa da Alex Belli e non lo nasconde. In attesa del loro confronto questa sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, l’italo americana ha svelato un retroscena che riguarda il matrimonio con Delia Duran.

Se fosse stata tutta una macchinazione mi deluderebbe da un punto di vista umano, come una persona abbia solo potuto provare a mettere in mezzo una roba del genere. – ha commentato Soleil – Sul divano Alex mi ha detto che lui stava valutando di dichiarare tutto quello che aveva dentro di sé e troncare il suo matrimonio e tutto quello che era fuori.

“Non capisco perché dire determinate cose”, ha proseguito Soleil sfogandosi con Biagio D’Anelli. La Sorge, a questo punto, ha palesato pure dei dubbi sull’unione tra Alex Belli e Delia Duran:

Matrimonio non lo so… sulla base di quello che ho visto. Matrimonio… se così si può definire, dubbioso e con un percorso che si può definire tristissimo e penoso.

O stai dicendo tutte stronz*te ed è tutta una strategia ed un gioco e quindi stai facendo il falso, o è tutto vero ma non hai le palle e il coraggio per ammettere quello che hai dentro e che sei e comunque stai facendo la scelta di tornare in una vita che neanche tu stesso vuoi.