Quando Alex Belli era uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, il resto dei vipponi sembrava amarlo parecchio. Una volta fuori, pare che si siano liberati di un macigno, almeno secondo le ultime conversazioni.

Vipponi “cuor di leone”: l’attacco ad Alex Belli fuori dal Grande Fratello Vip

Valeria Marini, per esempio, reputava la presenza del man del game molto negativa per la factory e non fatica a nasconderlo (adesso che Alex Belli è fuori) chiacchierando con il resto degli inquilini del GF Vip:

Soleil è così fragile… poverina mi dispiace. – riporta Biccy.it – Dite che è stata complice? No, io non sono affatto d’accordo, lei non si era accorta di essere stata presa in giro. Per lei era un gioco all’inizio, ma c’ha creduto e c’è rimasta male fidatevi. Ora per lei è difficile uscirne, perché sta chiusa qui dentro. Però non dite che è complice, è brutto e non è veritiero. Secondo me la cosa migliore è non parlarle più di lui. Comunque Alex ne esce male, proprio in maniera bassa. Poi voi erano 3 mesi che sopportavate questo suo teatrino. Ora è tutto più tranquillo senza di lui… aveva perso il controllo negli ultimi giorni.

Anche Katia Ricciarelli si è trovata d’accordo con il pensiero di Valeria Marini ed ha rincarato la dose: