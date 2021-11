Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ieri hanno chiacchierato per tutta la sera. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la “tensione” per questo avvicinamento si tagliava con il coltello. Alex Belli e Sophie Codegoni, infatti, hanno dimostrato di non essere particolarmente felici del momento di “intimità” dei due ex fidanzati.

Soleil e Gianmaria fanno “ingelosire” Alex e Sophie

Soleil e Gianmaria, mettendo da parte il gioco e facendo prevalere i sentimenti di affetto, hanno chiacchierato e scherzato per tutta la sera. Alex e Sophie, tra una partita di biliardo e l’altra, hanno sperato che la Sorge non ci “cascasse”.

L’attore di Centovetrine quindi, si è premurato di fare le sue raccomandazioni pure a Sophie. Il nuovo avvicinamento tra Soleil e Gianmaria, di contro, è stato apprezzato molto dagli amici di Twitter.

Voi cosa ne pensate?

Alex su Gianmaria “Sempre la stessa mossa”

Sophie “Che cambiasse mossa”

Alex “L’unica cosa che puoi fare è non cascarci anche te” Ma quanto je rode che Soleil parli semplicemente con Gianmaria?

E cmq Sophie non paragonare il tuo rapporto di 10 giorni con Soleil 😉 #gfvip pic.twitter.com/E6egCbAwMJ — Catia (@catiuz92) November 10, 2021

Nottata Per oltre 4 ore Sole e Gian hanno parlato (di film, libri, viaggi, serie tv e dei loro rapporti, passati e presenti) e infine si sono riappacificati come amici.

Nel frattempo Alex e Sophie si muovevano tra biliardo e sauna, rosicando più del mitico topo…

🐁😅#gfvip pic.twitter.com/F3lGd8g9DL — Ernesto (@alinoris) November 10, 2021