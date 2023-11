Alex Schwazer ed i suoi numerosi fan, attendono con ansia la pronuncia della Wada sulla sua squalifica per doping, che segnerà anche il destino dello sportivo rispetto alla sua partecipazione o meno alle prossime Olimpiadi in Francia. In attesa della sentenza, Alex continua ad allenarsi quotidianamente nella Casa del Grande Fratello, senza perdere la concentrazione.

Alex Schwazer e l’inedito retroscena che lo riguarda

Adesso però, spunta un retroscena proprio su Alex Schwazer e sul suo impegno sportivo in vista delle prossime Olimpiadi, sempre ammesso che possa prendervi parte. Alex, nel ruolo di gieffino, continua quotidianamente ad allenarsi nella Casa di Cinecittà ed a favor di telecamera, sfruttando la presenza del tapis roulant.

Ma cosa potrebbe accadere nel caso propizio in cui l’Agenzia Mondiale Antidoping dovesse riammettere l’atleta ai Giochi olimpici? A tale domanda ha cercato di rispondere TvBlog.it che in queste ore ha scritto:

In tal senso, qualora l’avventura di Schwazer al Gf proseguisse senza intoppi, gli autori starebbero valutando l’ipotesi di un’uscita quotidiana che consenta al campione 38enne di allenarsi in una pista esterna, nelle immediate vicinanze, in assoluta solitudine.

Il blog televisivo ha ricordato che non si tratterebbe del primo caso di isolamento previsto dal reality, in quanto già nel 2021, ai tempi di Aldo Montano, fu concesso al concorrente di uscire dalla Casa per partecipare all’incontro dei medagliati di Tokyo con il Presidente della Repubblica, mentre a Daniele Bossari fu permesso di poter partecipare ai funerali dell’amico ed agente Franchino Tuzio.

Proprio nei giorni scorsi, era stato Massimiliano Varrese ad avanzare una particolare proposta: uno sciopero della fame collettivo in favore dell’inquilino:

Se parte da noi, se facciamo un appello, potrebbe iniziare a fare il giro di tutta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente. Se parte da qui, fuori a livello mediatico esplode una bomba.