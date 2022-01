Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, lunedì 24 gennaio, si parlerà ancora una volta di Alex Belli e Delia Duran con protagonista pure l’anello delle nozze.

Ci sono evoluzioni interessanti nel “triangolo amoroso” composto da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Le due, Soleil e Delia, sembrano aver trovato, per il momento, la quadra per convivere in maniera pacifica ma ignorano quello che è accaduto fuori dalla Casa…