Alex Di Giorgio e Moreno Porcu rappresentano una delle coppie di Ballando con le Stelle 2022. Così come quella formata da Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, anche in questa mancherebbe, almeno all’apparenza, un po’ di sano affiatamento, come mai? A quanto pare i due avrebbero spesso litigato, come sottolineato in puntata anche da Selvaggia Lucarelli, ma qual è la verità sul loro rapporto?

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu: tutta la verità sul loro rapporto

Ospiti recentemente di Serena Bortone nel suo programma Oggi è un altro giorno, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno avuto modo di raccontarsi e spiegare anche la verità sul loro rapporto e sulle presunte liti a Ballando con le Stelle. Moreno Porcu ha dichiarato, come riportato fedelmente anche dai colleghi di Biccy.it:

Sono ventitré anni che ballo e in ventitré anni non ho mai visto una coppia non litigare, è impossibile. Ma non capita solo nella danza, ma in tutte le partnership, è normale!

Ad intervenire è stato poi anche il concorrente Alex Di Giorgio:

Ho cercato di spiegarlo ma non lo hanno capito, ma questo per me è un mondo nuovo: ognuno parte da un punto diverso, io nel nuoto lavoro da solo. I litigi? Ma non è vero! Selvaggia ha aperto questa questione sul fatto che noi non andassimo d’accordo, ma in realtà quello che ha visto era uno scambio di idee diverse. Inizialmente abbiamo fatto fatica a capirci l’uno con l’altro. Si parla e ci si conosce durante le lezioni.

Alex ha anche parlato della sua omosessualità e della richiesta esplicita fatta a Milly Carlucci di poter ballare con un ballerino gay, “per sentirmi completo e capito”. L’esatto contrario di quanto provato nello sport: