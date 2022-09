Alex Belli ha spoilerato l’ingresso di una nuova concorrente del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini in partenza dal prossimo 19 settembre su Canale 5, ecco di chi si tratta.

Alex Belli spoilera una concorrente del Grande Fratello Vip, ecco chi è

Alex Belli è andato a trovare l’amico Giacomo Urtis mettendo in piedi un siparietto con Elenoire Ferruzzi chiamandola “vippona”. Questo, quindi, confermerebbe anche il suo ingresso nella Casa del GF Vip.

Nonostante Signorini comunicherà solo in diretta i nomi di tutti e 24 i concorrenti in gioco, online in questi mesi, tra spifferi e indiscrezioni, la maggior parte di loro sono stati spoilerati.

Trovate il video in apertura e la lista (quasi) ufficiale a seguire.

Il probabile cast del GF Vip

Giovanni Ciacci Wilma Goich Edoardo Donnamaria Charlie Gnocchi Carolina Marconi Antonino Spinalbese George Ciupilan Antonella Fiordelisi Patrizia Rossetti Attilio Romita Gegia Ginevra Lamborghini Pamela Prati Elenoire Ferruzzi Sara Manfuso Amaurys Perez Sofia Giaele De Donà

Parla il direttore di TV Sorrisi

Così come anticipato da Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, i concorrenti verranno svelati nel corso della prima puntata del GF Vip che andrà in onda lunedì 19 settembre:

Sono qui per presentarvi il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Ci sarà una super esclusiva in copertina. Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti ci raccontano in anteprima tutte le novità del Grande Fratello Vip che partirà il 19 settembre. Dei 24 concorrenti si sanno già i primi due, uno è Giovanni Ciacci, l’altro è Wilma Goich. Per gli altri 22 nomi dovremmo aspettare la sera del 19 settembre dove verranno presentati volta per volta. L’intervista ad Alfonso è irresistibile. Questa è la nostra cover story.

Tra le altre novità, Signorini ha anticipato che ci sarà un nuovo studio.