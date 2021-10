Alex Belli ha organizzato scoop fake prima del GF Vip? La soffiata

Alex Belli avrebbe organizzato delle paparazzate fake prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione arriva tramite le Instagram Stories di Amedeo Venza.

Alex avrebbe organizzato una paparazzata con una giovane influencer (di cui non so ancora il nome) per creare dinamiche dentro e fuori dal programma, con la benedizione di sua moglie Delia! Così mi hanno detto fonti vicine… Vedremo se lo tireranno fuori o faranno scemare questa pagliacciata.