E mentre Delia Duran è sicura che quella tra Alex Belli e Soleil Sorge sia solamente una bella amicizia, proprio il marito oggi, nel corso del daytime, sgancia una bomba senza precedenti: “A me lei piace”.

“Soleil a me piace…” Alex Belli vuota il sacco

Anche nella Casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Soleil e Alex sta generando più di qualche sospetto: cosa c’è di reale ed effettivo nel loro forte intesa?

Sul web si vocifera che Soleil Sorge sia in “crisi” anche per questo motivo e, reazione allergica a parte, abbia mostrato qualche malinconia di troppo proprio in queste ore perché apparentemente confusa dalla situazione.

Sole e Alex si piacciono ma non sanno come fare?

L’attore si è decisamente sbottonato ma anche l’influencer italo americana ha detto il suo punto di vista:

Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore saremmo due anime gemelle. Eh boh chi lo sa… Non credo che siamo proprio fatti l’uno per l’altro. Poi una donna certe cose le sente, quindi no… credo.

Lei ha un interesse per qualcuno fuori e lui, come ben sappiamo, si è sposato da poco con Delia Duran: come andrà a finire?

Speriamo che venerdì sera Signorini approfondisca la dinamica.

Delia parla dell’amicizia tra il marito e La Stasi

Mio marito è stato frainteso. Alex è attratto da Soleil mentalmente, perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupate. La fiducia è sempre stato il nostro punto forte.