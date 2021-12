Alex Belli prima dell’ingresso di sua moglie al Grande Fratello Vip, ha deciso di scrivere una lettera d’amore per lei. Nel frattempo, proprio Delia Duran, ha messo in modo i suoi avvocati querelando il ragazzo della paparazzata fake.

Cara Delia, ed eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. – ha scritto Alex Belli su Novella 2000 – Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore.

Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio.