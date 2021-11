Sono ore particolarmente tese quelle che anticipano la diretta del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera. Anche Adriana Volpe, nel corso di una live su Instagram, ha anticipato i temi caldi della puntata. Alex Belli e la frase infelice su Manuel Bortuzzo sarà uno degli argomenti di discussione di oggi.

Lo staff di Alex, proprio in queste ore è intervenuto sulla spinosa faccenda con alcune precisazioni inedite sulla vita dell’attore:

Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi.

Alex ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel far Web.