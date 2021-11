Alex Belli chiacchierando con Soleil Sorge e Davide Silvestri ha detto una frase infelice con protagonista Manuel Bortuzzo. Accanto alla piscina del Grande Fratello Vip i tre concorrenti stavano parlando di una scenetta.

Secondo gli amici di Twitter, il trio stava parlando di organizzare una scenetta o un musical con la canzone che avevano scritto e, ipotizzando questo scenario, Alex Belli ha esordito:

Il web ha chiesto l’immediata squalifica: voi cosa ne pensate?

Ecco il VIDEO incriminato.

🤮🤮🤮 non voglio commentare perché ti commenti da solo caro Alex “cadono, rimane solo Manuel perché non può cadere” RABBRIVIDISCO #gfvip pic.twitter.com/isaUSF0WHo

Ha detto che nella recita in cui si cade a terra lui non può farlo (situazione ironica perchè come ho già detto, non mi pare il caso di buttarlo giù dalla carrozzina)ed ha riso

Quindi ALEX ODIA I DISABILI E SCHERNISCE MANUEL (lo stesso che alle feste lo prende in spalle) #gfvip pic.twitter.com/14LkfSkhju

