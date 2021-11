Alex Belli e Soleil Sorge: una coppia che si sarebbe incontrata nel momento sbagliato delle proprie esistenze. L’attore è infatti sposato con Delia Duran, la quale nei giorni scorsi ha rotto il silenzio per esprimere al consorte tutta la sua delusione. Lui però non sembra voler rinunciare per nulla al mondo al loro rapporto.

Alex Belli e la dichiarazione a Solei Sorge

La conoscenza tra i due Vipponi rischia di spingersi oltre l’amicizia, almeno da parte di Alex Belli il quale nelle passate ore avrebbe usato parole importanti verso Soleil, apparse quasi come una sorta di “dichiarazione”.

Da soli in sauna, i due ragazzi si sono confrontati e proprio l’influencer ha ribadito la fortuna che hanno avuto a trovarsi nel contesto del GF Vip:

Aver anche solo trovato una persona così è già un tesoro immenso, anche fuori di qui, magari non sarebbe stato lo stesso, magari non avremmo avuto modo di conoscerci allo stesso modo, ma sai com’è il destino a volte porta magari a cose diverse.

A spiazzare sono state però le parole di Alex che avrebbero lasciato di stucco l’amica:

Io avrei voluto incontrarti tante volte. Avrei voluto ma sai, il destino non ci ha mai fatto incontrare, ma ti parlo di diverso tempo fa…

Parole quasi sussurrate, pronunciate da Belli come se ad ascoltarle non ci fosse anche la moglie Delia. Stupita dalla dichiarazione, Soleil ha quindi commentato:

Eh si vede che doveva andare così. È meglio, perché pensa se ci fossimo incontrati prima, avremmo avuto non so, un’altra esperienza sarebbe stato allo stesso modo di come è stato qui. Che è una cosa altrettanto bellissima.

Belli ha però voluto ribadire:

Tu non sai quante volte io avrei voluto incontrarti e quante volte io e te ci siamo schivati…

Soleil avrebbe replicato con un sorriso imbarazzato. Attendiamo però la reazione della Duran…