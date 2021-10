Piaccia o meno, Fabrizio Corona è l’unico regista, autore e sceneggiatore del Grande Fratello Vip. E “dirige” tutto dal salotto di Casa sua… geniale. Dopo aver messo in piedi il “teatrino” di Gianmaria e Sophie, adesso si è spostato su altro come rivelato da Alex Belli.

Ieri, infatti, Alessandro Rossi, presunto fidanzato di Francesca Cipriani, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip incuriosendo i concorrenti sulla sua permanenza.

Gli amici di Twitter hanno beccato un dialogo a bassa voce tra Alex e Bortuzzo e l’attore ha svelato che il presunto fidanzato della Cipriani sarà un concorrente e lui sapeva già del suo ingresso:

Manuel: “No, no, diventa un concorrente, te lo dico io”



Bortuzzo, ignaro di tutto, ha capito solo quando Alex Belli ha scritto il nome di Fabrizio Corona sul tavolo, aggiungendo:

Non so se è positiva questa cosa.

Esatto Alex, questa cosa non è positiva perché di Francesca Cipriani e del suo presunto fidanzato:

Che poi Corona perde pure colpi, un tempo cacciava cose anche se fake più interessanti, ora il meglio che gli riesce è convincere Signorini a far entrare un Alessandro qualunque per sentir sbraitare la Cipriani h24 #gfvip = CIRCO. Siamo caduti in basso anche sul fake pic.twitter.com/JYaNIPNi47

