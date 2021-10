Il “ruolo” di Alessandro è “spingere” Lulù tra le braccia di Manuel?

Prove tecniche di riavvicinamento tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo? Ad un passo dalla nuova puntata serale del Grande Fratello Vip, spunta qualche abbraccio e bacio sulle guance che mette buonumore nel cuore della princess.

Ed intanto i miei adorati amici di Twitter hanno evidenziato un’altra strategia: Alessandro, presunto fidanzato di Francesca Cipriani, sta cercando proprio di far riavvicinare Lulù a Manuel?

Stamattina la secondogenita delle Selassiè ha parlato con Alessandro:

Se lui è preso da me? Dopo che ci siamo allontanati io lo vedo che lui mi guarda. Adesso, fortunatamente, ci siamo riavvicinati. Ognuno ha i suoi tempi, lui me l’ha detto che si sente a disagio per le telecamere. Ora è tutto tranquillo, piano, piano…