Alessandro Iannoni, per motivi di studio legati all’università, ha deciso di abbandonare – anticipatamente – l’Isola dei Famosi, svelando la sua decisione tra le lacrime.

La vera motivazione è assolutamente lo studio. Qui ho un pezzo della mia famiglia, quello più importante. E’ una decisione relativa all’università. Uscendo da qui non saprei come gestirla questa cosa… Lo so è un mese ma non frequento l’università normale ma è un corso di laurea totalmente in inglese e sarebbe difficile.