Alessandro Iannoni vuole lasciare l’Isola dei Famosi? Il figlio di Carmen Di Pietro, secondo le indiscrezioni di Deianira Marzano, non avrebbe ancora firmato il contratto per accettare il prolungamento del reality.

Alessandro Iannoni abbandona l’Isola dei Famosi? Ecco che succede

Come ben sapete, l’Isola dei Famosi si allunga fino alla fine di giugno (la finale data il 27). I naufraghi, quindi, devono decidere se proseguire con il gioco oppure ritirarsi (e forse, come nel caso del GF Vip, non dovrebbero nemmeno scontrarsi con la penale da pagare).

Secondo l’appassionata di gossip, Alessandro sarebbe particolarmente indeciso se rimanere oppure no:

Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto isola per decidere se continuare o meno. In Honduras anche l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo!

Come andrà a finire?

Alessà sii gentile…

La scheda del figlio di Carmen Di Pietro

Classe 2003, Alessandro Iannoni, figlio di Carmen di Pietro, è attualmente uno studente dell’università Luiss di Roma dove sta seguendo un corso di studi in lingua inglese.

Nel corso degli anni ha preso parte a diversi programmi tv come ospite in coppia con la madre e, insieme alla sorella Carmelina, è spesso presente nei social di Carmen.

Per lui è la prima volta in un reality, ma non ha paura di mettersi in gioco. Il suo obiettivo? Raggiungere la finale!