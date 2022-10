Alessandro Egger, concorrente di Ballando con le Stelle in coppia con Tove Villfor, anche nel corso della quarta puntata del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha mostrato tutto il suo talento innato ed ha commosso (commuovendosi al tempo stesso), per via della sua storia personale.

Alessandro Egger piange a Ballando con le Stelle

Prima di esibirsi non è mancato il consueto filmato in cui Alessandro Egger ha ripercorso la settimana di prove insieme alla sua insegnante e compagna di ballo:

Qui ho trovato una famiglia, sì. Una famiglia credo che la trovi quando ti senti capito. Senti che quando ti esprimi la gente ti accetta, accetta la tua esuberanza, la tua felicità, la tua gioia e la tua tristezza, ma l’accettano. Non ti giudicano. E questa è la cosa più bella che io ho vissuto qua, quella è la vera fortuna che porto ogni giorno che vengo qua. Sapere che sei a casa. Per me andare oltre in un rapporto vuol dire andare oltre quelle che sono le cose comuni. Connettersi ad un livello spirituali, collegarsi attraverso qualcosa di vero.

Il giovane Egger ha poi svelato anche qual è stato il suo dolore più grande:

Il mio dolore più grande in realtà è sentire di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita, da chi mi ha voluto. Credo che quando nasci sia un dono a prescindere. Io credo di non aver mai fatto niente di male.

Spazio quindi all’esibizione spettacolare che ha ricevuto l’applauso da parte del pubblico in studio, che gli ha concesso la standing ovation ma anche della giuria. Per Ivan Zazzaroni è stata “la cosa più bella vista questa sera”, Il resto della giuria ha commentato positivamente, compresa Selvaggia Lucarelli che ha definito la coppia “una conferma, delicati, bravi ed eleganti”. I due hanno conquistato ben 48 punti.

Nel corso della serata non sono mancate poi le lacrime in merito alle parole precedentemente espresse sul suo dolore maggiore e che hanno visto la ballerina Tove e la padrona di casa abbracciare il concorrente Alessandro Egger. Le immagini parlano da sé.