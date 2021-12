Alessandro Basciano e la profondità di una pozzanghera parte 1… ciak! Entrato da pochissimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, l’intento del belloccio che strizza l’occhio alla chirurgia estetica (e Lulù ci ha visto lungo) è solo uno: conquistare una (a caso) tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano alla conquista di Sophie: “Secondo me le piaccio!”

E così, dopo aver fatto capire di avere interesse esclusivamente per Soleil Sorge, ieri Basciano si è confidato in sauna con Giacomo Urtis svelando il suo interesse nei confronti di Sophie Codegoni e confidando di aver già parlato con Gianmaria Antinolfi.

Stanotte, nel dubbio, ha voluto palpare nuovamente il fondoschiena di Soleil togliendo il cuscino divisorio che la Sorge aveva posizionato per prendere le distanze.

“Secondo me io piaccio a Sophie” ha spiegato Alessandro in sauna con Giacomo e Lulù. L’ex corteggiatore ha svelato pure che, da quando è entrato, la Codegoni non avrebbe più voluto baciare Gianmaria.

“Se non ci fosse stato Gianmaria, lei si sarebbe avvicinata a me”, continua Basciano che pare non avere altre argomentazioni utili se non la voglia disperata di mettere in piedi una love story,

Spero che il ragazzotto tutto muscoli non si faccia “sgamare” perché la sua profondità pari ad una pozzanghera (a lungo andare) non piacerà né a Sophie ma nemmeno a Soleil.

Ecco il VIDEO.