Alessandro Basciano, ospite di Casa Chi, ha risposto alle domande dei giornalisti di Alfonso Signorini parlando della sua relazione d’amore con Sophie Codegoni nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. Poi ha svelato pure come gli autori del reality gli hanno comunicato l’inizio della guerra in Ucraina.

Io ho iniziato a notare questo. Da quando sono entrato in Casa lei non dava più attenzioni a Gianmaria. Questa storia è stata talmente intensa dentro la Casa che ci siamo riusciti a dire delle cose che forse non ho mai detto nemmeno alla mamma di mio figlio. Tutto questo cercavamo di tutelarlo ed infatti le cose belle le abbiamo dette sotto le coperte.

Alessandro Basciano ha svelato anche come gli hanno comunicato della guerra in Ucraina:

Ci hanno chiamato in confessionale, prima gli uomini e poi le donne. Ci hanno detto che era scoppiata la guerra, ma era una cosa che andava avanti da anni ma ora hanno reagito a livello militare. Noi eravamo sconvolti perché avevamo la puntata e non sapevamo come reagire.

Discutere per un lavaggio piatti e cose superflue… il nostro umore non era dei migliori. Ci hanno detto che era scoppiata la guerra ma non ci hanno comunicato in che modo era avvenuto l’attacco, sono stati vaghi.

Nel 2022 non sappiamo come possa essere successa una roba del genere. Ci hanno informato senza andare oltre, ci hanno girato intorno e non sono andati mirati ma ci hanno avvisato.