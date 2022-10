Alberto De Pisis, chiacchierando con Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip, ha confessato la sua attrazione (più emotiva che fisica) per Edoardo Donnamaria (molto vicino ad Antonella Fiordelisi).

Le caratteristiche positive sono state trovate. Sì è Edoardo, non è facile. Non è esteticamente bello, io non lo trovo per niente nei miei canoni. E’ un bambino… ha tanti atteggiamenti infantili però ritrovo tanta dolcezza che mi è mancata tanto. No, non è interessato agli uomini, non ne abbiamo parlato e non mi va di chiederglielo.

Anche qualora dovesse essere sicuramente non sarebbe qui. E’ proprio agli antipodi di quello che io di solito nella vita reale mi aspetto, sia a livello estetico, fisico che mentale. Però c’è una componente che ti lascia… no? Lo percepisco. Se penso che da parte sua possa esserci qualcosa? No.