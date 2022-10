Marco Bellavia torna sui social e manda la buonanotte a Pamela Prati. La ex soubrette del Bagaglino, dentro la Casa del Grande Fratello Vip, ha parlato del mental coach ed ha cucinato anche una torta in suo onore.

L’ex concorrente ha condiviso i gesti di Pamela sul suo profilo social con una dedica della buonanotte solamente per lei: “Grazie mia unica anima gentile. Goodnight cherie”.

Pamela Prati, durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, parlando con Signorini si era mostrata enormemente dispiaciuta per Bellavia:

Sto male e provo tanto dolore. Se lui vorrà, quando uscirò da qui lo vorrei frequentare. Vorrei parlargli e chiedergli personalmente scusa. Mi sono fatta condizionare, perché hanno visto che c’era una cosa bella tra di noi e hanno voluto mettersi in mezzo. Ci credevo in questa storia, ho pensato anche che mi prendesse in giro, visto quante ne ho passate… Ma non avevo più gli strumenti per fare qualcosa. Per me Marco è un’anima bella, un’anima fragile.