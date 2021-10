Il momento più atteso della penultima serata di Tale e Quale Show ce lo ha offerto Alba Parietti, questa volta nei panni di Mick Jagger. Ovviamente al termine della performance il siparietto con il giudice Cristiano Malgioglio è stato inevitabile!

La presenza di Alba Parietti a Tale e Quale Show è stata senza ombra di dubbi impeccabile anche questa volta poiché ha regalato un momento di grande attesa, indipendentemente dall’esibizione in sé sulle note di Angie di Mick Jagger.

Imitazione neanche a dirlo impossibile per l’opinionista tv che si è auto commentata al termine della performance asserendo:

Vi ringrazio perché quando tornerò a casa rivedendomi mi farò completamente schifo sono ultima in classifica, penultima ma è come dire ultima!

Ma è ancora una volta Cristiano Malgioglio a destinare alla Parietti il commento più duro, affossandola definitivamente:

A me le gocce non mi servono più.. ho dovuto portare tutta la casetta di medicine perché avevo paura mi venisse un infarto. Sei stata terribile non mi dire che hai cantato bene però sei molto coraggiosa e per questo ti amo, mi aspettavo un Alba ma sei stata un tramonto!