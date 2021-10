Per Pierpaolo Pretelli, ieri nei panni di Ultimo a Tale e Quale Show, si è presentata una prova particolarmente difficile. Mentre il varietà di Carlo Conti si accinge ormai a compiere le sue battute finali, Pretelli si cala nei panni di uno dei giovani talenti del momento portandosi a casa una esibizione di tutto rispetto.

Il pezzo di Ultimo interpretato da Pierpaolo Pretelli è stato “I tuoi particolari”, direttamente dal Festival di Sanremo. Esibizione considerata sui social tra le migliori del concorrente e molto apprezzata anche dallo studio del programma che ha reagito con una standing ovation.

Spazio alla giuria: il più critico, questa volta, è stato proprio Cristiano Malgioglio. Il paroliere non ha particolarmente apprezzato la performance di Pierpaolo:

Io stasera ho visto un bel ragazzo che si muoveva bene ma di Ultimo non ha niente, i giudizi piace darli con il cuore, l’ esibizione non mi è piaciuta.

Lo studio ha rumoreggiato alle parole di Malgioglio che ha proseguito:

Adesso sui social mi massacreranno ma io lo dico per il suo bene.

In realtà sui social i Prelemi hanno preferito concentrarsi sulla bravura di Pierpaolo, che ha dimostrato anche questa volta grande talento. A seguire il video e le reazioni dei Prelemi:

Boh io super contenta, movenze ed espressioni facciali come al solito curate nei minimi dettagli (cosa che pochi concorrenti stanno facendo), poi in certi punti voce uguale e in generale super migliorato nell’intonazione. Bravo pp❤️#taleequaleshow #prelemi pic.twitter.com/DRaCn7VHGk

