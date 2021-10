Tale e Quale Show, il preferito: Ciro Priello insidia Pierpaolo Pretelli?

Pierpaolo Pretelli senza rivali a Tale e Quale Show, almeno sui social, dove può contare su un vero e proprio esercito di estimatori pronti a sostenerlo a spada tratta e ad elogiare le sue sempre impeccabili performance. Il varietà di Carlo Conti è ormai agli sgoccioli: chi è stato il preferito dell’ultima puntata?

Questa sera andrà in onda su Rai1 la penultima puntata di Tale e Quale Show. Prima di scoprire le nuove imitazioni della serata, scopriamo qual è stato il concorrente preferito della settimana secondo uno dei maggiori sondaggi online.

Il sondaggio in questione è ospitato su Reality House e negli ultimi sette giorni ha raccolto i voti relativi al preferito della quinta puntata. Quali sono stati i risultati? In cima alla classifica troviamo ancora Pierpaolo Pretelli, onnipresente al primo posto.

Questa volta però deve fare attenzione all’amico e compagno di avventura televisiva, Ciro Priello, che si insidia sempre di più, questa volta conquistando il secondo posto. Terza Stefania Orlando, con la quale Pierpaolo ha condiviso nei mesi scorsi l’avventura al GF Vip.

In attesa della settima e penultima puntata di Tale e Quale Show, intanto, andiamo alla scoperta delle esibizioni: Francesca Alotta sarà Mariah Carey, Deborah Johnson imiterà Gloria Gaynor, Federica Nargi avrà le sembianze di Cristina D’Avena, Stefania Orlando si metterà alla prova con Fiorella Mannoia, Alba Parietti avrà i panni di Mick Jagger, Dennis Fantina onorerà il mito di Elvis Presley, i Gemelli di Guidonia se la vedranno con i Pooh, Biagio Izzo dovrà provarci con Colapesce & Dimartino (questa volta in coppia con chi?), Simone Montedoro interpreterà Bobby Solo, Pierpaolo Pretelli sarà Ultimo e Ciro Priello invece Massimo Ranieri.

A proposito dei social, questi avranno molta importanza dal momento che il pubblico a casa potrà esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più acclamate da casa porteranno agli interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Questa sera un altro appuntamento da non perdere! I nostri concorrenti stanno diventando sempre più bravi e vincere non sarà facile!

Come sempre alle 21.25 in diretta su #Rai1 e in streaming @RaiPlay.#taleequaleshow pic.twitter.com/EFxb5k9Jhu

— Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 29, 2021