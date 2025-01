Al Bano Carrisi, paura per la sua salute: “Necessario trapianto di fegato”, silenzio di Loredana Lecciso

Al Bano Carrisi, icona della musica italiana, sarebbe di nuovo al centro delle preoccupazioni per la sua salute. Secondo quanto riportato dalla testata “Dillinger News” di Fabrizio Corona, il celebre artista di Cellino San Marco, 81 anni, avrebbe bisogno di un trapianto di fegato. La notizia, diffusa tramite un post su Instagram, ha scosso fan e addetti ai lavori, gettando un’ombra sullo stato di salute del cantante.

Al Bano necessiterebbe di un trapianto di fegato: “Fonti vicine confermano”

“Ci dobbiamo preoccupare di nuovo per la salute di Al Bano Carrisi, operato da poco per un problema alle corde vocali”, si legge nel post. Le fonti vicine al cantante, con cui la redazione ha dichiarato di aver parlato, avrebbero confermato la necessità di un intervento complesso. La situazione, tuttavia, non è stata ancora chiarita pubblicamente da Al Bano, dalla compagna Loredana Lecciso o dai figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dillinger News (@dillingernews.it)

Solo un mese fa, Al Bano era stato sottoposto a un’operazione per un problema alle corde vocali. La disfonia, caratterizzata da una profonda raucedine, aveva messo a rischio la sua carriera artistica.

L’intervento era stato descritto come risolutivo, permettendo al cantante di recuperare la voce che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Tuttavia, queste nuove indiscrezioni alimentano l’ansia tra i fan, preoccupati per il futuro del loro beniamino.

Al momento, né Al Bano né il suo entourage hanno commentato la notizia. Il silenzio della famiglia, inclusa Loredana Lecciso e i figli del cantante, contribuisce ad alimentare il mistero attorno alla vicenda. Non è chiaro se l’informazione divulgata da “Dillinger News” corrisponda alla realtà o se si tratti di una notizia infondata.

Aggiornamenti ufficiali potrebbero arrivare nelle prossime ore, ma per ora i fan di Al Bano restano con il fiato sospeso, sperando in buone notizie.